Производители коньяка в ЕС ищут новые рынки после пошлин Китая и США

Решение президента США Дональда Трампа ввести 20-процентные пошлины на все европейские товары стало серьезным ударом по французской индустрии коньяка, оцениваемой почти в 3 миллиарда долларов, сообщает Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии