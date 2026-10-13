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Мировое обозрение

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«Заставили вздрогнуть»: FT рассказала о реакции Европы на заявления Зеленского о сделке США и РФ

«Заставили вздрогнуть»: FT рассказала о реакции Европы на заявления Зеленского о сделке США и РФ

Главное в тезисах: Тезис 1: Саркастические заявления Владимира Зеленского о сделке США и России по поставкам дизельного топлива вызвали тревогу в европейских столицах — об этом сообщает Financial Times.

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