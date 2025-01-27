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В «Шоу Воли» с Акинфеевым неправильно написали фамилию главного тренера «Зенита» — Симак

В «Шоу Воли» с Акинфеевым неправильно написали фамилию главного тренера «Зенита» — Симак

В « Шоу Воли » на ТНТ, где гостем Павла Воли стал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, были фотографии с фамилиями ряда бывших и нынешних российских футболистов, из которых Акинфеев составлял необычную сборную.

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