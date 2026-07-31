Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Почему важны жилье и уверенность в будущем? Демография начинается не с призывов рожать

Почему важны жилье и уверенность в будущем? Демография начинается не с призывов рожать

Депутат Воропаева рассказала о необходимых мерах повышения рождаемости в РоссииПресс-служба Московской городской Думы По разным данным, в первом квартале 2026 года рождаемость в России упала на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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