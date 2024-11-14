Россияне стали чаще покупать моллюсков из-за роста доходов

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Моллюски в России стали на 19% востребованнее за семь месяцев 2024 года. Причиной волны "интересных" покупок стал выросший доход россиян и попытки "заесть стресс" гребешками, мидиями и кальмарами, сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) и аналитической компании NTech.