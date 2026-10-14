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В ЯНАО дорожники ввели реверсивное движение на мосту через Аймальяху

В ЯНАО дорожники ввели реверсивное движение на мосту через Аймальяху

На участке Пуровск — Коротчаево организовали реверсивное движение. Ограничения на мосту через Аймальяху продлятся до вечера 15 октября, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

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