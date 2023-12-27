Зоолог Стейнер призвал США отозвать претензии на шельф в Арктике

Global Look Press/Erik Reis - IKOstudio/Ingram Images Вашингтону необходимо отозвать претензии на расширение своего арктического шельфа и потребовать то же самое от других стран в целях сохранения Северного Ледовитого океана, заявил зоолог, профессор охраны морской среды в Университете Аляски Рик Стейнер.
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