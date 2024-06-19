Главный секрет Волочковой раскрыт — дурила всех много лет

Артистку разоблачили в Сети. Анастасия Волочкова СоцсетиАнастасия Волочкова появляется на публике исключительно в обуви на высоком каблуке, причем выбирает модели на массивной платформе, которые нередко сравнивают с «копытами».
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