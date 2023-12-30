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Тотальное фиаско...

Третьего  дня  нас  обрадовал,   дорогой  наш Димитрий- Принудитель,  заявивший,  что спецоперация продолжится; Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев – русские города;    а  что  до  переговоров, то  они  будут  вестись  до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск.

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