Андрей Мунтян: "Мировой порядок как таковой сегодня не существует"

Мировой порядок как таковой на сегодняшний день не существует. Такое мнение высказал дипломат-международник Андрей Мунтян, выступая в программе "Без галстуков" c Александром Стахурским на телеканале N4, передает Noi.
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