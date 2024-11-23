Российские саперы разминировали дорогу в приграничье Курской области

Военные инженеры группировки войск «Север» в рамках выполнения задачи по обеспечению безопасности российских войск и гражданского населения восстанавливают мосты и переправы, разрушенные боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ), саперы проводят проверку объектов инфраструктуры на наличие взрывоопасных предметов, разминируют дороги, прокладывая путь для штурмовых подразделений в приграничье Курской области.