Военные инженеры группировки войск «Север» в рамках выполнения задачи по обеспечению безопасности российских войск и гражданского населения восстанавливают мосты и переправы, разрушенные боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ), саперы проводят проверку объектов инфраструктуры на наличие взрывоопасных предметов, разминируют дороги, прокладывая путь для штурмовых подразделений в приграничье Курской области.
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