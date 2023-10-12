ФСБ пресекла попытку теракта в воинской части Архангельска

РУФСБ России по Архангельской области вместе с управлением ФСБ по Северному флоту и региональным управлением МВД РФ пресекли попытку 18-летнего местного жителя совершить теракт в воинской части Архангельска.
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