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ФСБ пресекла попытку теракта в воинской части Архангельска

РУФСБ России по Архангельской области вместе с управлением ФСБ по Северному флоту и региональным управлением МВД РФ пресекли попытку 18-летнего местного жителя совершить теракт в воинской части Архангельска.

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