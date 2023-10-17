Лавров окончательно похоронил банкротную Олимпиаду

«БРИКС примет всех атлетов!» Это заявление вызвало шокотрепет у МОК. А не надо было отстранять ОКР. Параллельную Олимпиаду устроим! Все уже в курсе околоспортивных перипетий, связанных с участием (неучастием?) наших атлетов в парижской ОИ.
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