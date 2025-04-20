‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 апреля для всех знаков зодиака

Сегодня 20 апреля, Солнце переходит из Овна в Тельца, а вместе с ним меняется и общий настрой. Если последние недели были полны спешки и напора, то теперь важно замедлиться, почувствовать опору под ногами и сосредоточиться на том, что действительно ценно.