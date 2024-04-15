Культурные ценности, которые мы потеряли из-за собственного идиотизма

В природе все уравновешено и гармонично: пока человечество создает объекты культурного наследия, всегда будут появляться люди, готовые эти самые объекты уничтожить самым тупым способом.
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