Каллас назвала нелегитимными договорённости России и США по Украине без участия Евросоюза

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что любое соглашение по украинскому урегулированию, заключенное за спинами ЕС, не будет работать, а также предложила не исключать из переговоров, которые еще даже не начались, вопрос о членстве Украины в НАТО.