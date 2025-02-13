Каллас назвала нелегитимными договорённости России и США по Украине без участия Евросоюза

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что любое соглашение по украинскому урегулированию, заключенное за спинами ЕС, не будет работать, а также предложила не исключать из переговоров, которые еще даже не начались, вопрос о членстве Украины в НАТО.
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