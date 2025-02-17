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Защитить любой ценой: в Госдуме предложили изменить закон о самообороне в собственном доме

Защитить любой ценой: в Госдуме предложили изменить закон о самообороне в собственном доме

В Госдуме предложили внести изменения в закон о самообороне при вторжении злоумышленников в дом. Депутаты от фракции ЛДПР и председатель думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов считают, что следует, отменить уголовное наказание при совершении любых действий против преступников, проникших в частное жилое помещение, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РИА Новости.

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Комментарии
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Дмитрий Николенко
Давно пора, правильный Закон.
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