Защитить любой ценой: в Госдуме предложили изменить закон о самообороне в собственном доме

В Госдуме предложили внести изменения в закон о самообороне при вторжении злоумышленников в дом. Депутаты от фракции ЛДПР и председатель думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов считают, что следует, отменить уголовное наказание при совершении любых действий против преступников, проникших в частное жилое помещение, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РИА Новости.