Губернатор Самарской области назвал 2 матча РПЛ, в которых установлено подозрительное судейство

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев направил письмо в РПЛ с просьбой пояснить, как лига борется с коррупцией, сообщает «Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев направил письмо в РПЛ с просьбой пояснить, как лига борется с коррупцией, сообщает «РБ Спорт».