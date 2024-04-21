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Axios: США впервые ведут санкции против израильской армии

Axios: США впервые ведут санкции против израильской армии

США планируют впервые ввести санкции против израильского батальона "Нетцах Иегуда". Это военное подразделение, сформированное из ультраортодоксальных солдат, обвиняется в насилии над мирными палестинцами, пишет издание Axios.

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