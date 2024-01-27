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Звезду сериала задержали с наркотиками в баре, рядом с полуторагодовалым ребенком

Звезду сериала задержали с наркотиками в баре, рядом с полуторагодовалым ребенком

Финальный эпизод криминальной британской саги «Острые козырьки» Пола Андерсона оказался под угрозой после того, как главная звезда – Пол Андерсен – был задержан в разгар дня за употребление наркотиков в баре, где он обедал вместе с другом и ребенком .

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