Звезду сериала задержали с наркотиками в баре, рядом с полуторагодовалым ребенком

Финальный эпизод криминальной британской саги «Острые козырьки» Пола Андерсона оказался под угрозой после того, как главная звезда – Пол Андерсен – был задержан в разгар дня за употребление наркотиков в баре, где он обедал вместе с другом и ребенком .