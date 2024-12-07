Сдружился с коммерсантом: бывшего главу муниципалитета в Челябинской области поймали за взятки

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области.В Нагайбакском районе сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали с поличным при получении взятки главу Фершампенуазского сельского Бориса Сагитдинова.
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