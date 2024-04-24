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Профессор Миршаймер: Россия легко уничтожит американские системы ПВО для Украины

Профессор Миршаймер: Россия легко уничтожит американские системы ПВО для Украины

Российская армия легко сможет уничтожить новые поставки вооружений Украине, включая системы ПВО. Таким мнением американский профессор Джон Миршаймер поделился в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

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