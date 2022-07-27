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Неймар, его родители, Бартомеу и Росель предстанут перед судом по делу о коррупции при переходе игрока в «Барсу»

Неймар предстанет перед судом по делу о коррупции.  Компания DIS подала иск против футболиста, его родителей, бывших президентов «Барселоны» Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя, а также бывшего менеджера «Сантоса» Одилио Родригес.

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