Александру Гордону стало плохо на съемочной площадке

Ведущему Александру Гордону потребовалась скорая медицинская помощь. 59-летнему телеведущему Александру Гордону пришлось вызвать скорую прямо на работе, так как у него стало плохо во время съемок нескольких передач.
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