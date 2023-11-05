Благочинный Миллеровского округа  иеромонах Димитрий (Яроцкий) поздравил верующих с праздником Казанской иконы Божией Матери

Священнослужитель принял участие в торжественном мероприятии «В единстве наша сила», которое прошло в Доме культуры Миллеровского района накануне Дня народного единства и празднования Казанской иконе Божией Матери.
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