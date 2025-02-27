4⃣ марта (вторник) пер. Казачки Анны, 5 а. 📍Пассаж Выставочный зал (напротив сбербанка) г. Новоаннинский 🕰С 9.
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4⃣ марта (вторник) пер. Казачки Анны, 5 а. 📍Пассаж Выставочный зал (напротив сбербанка) г. Новоаннинский 🕰С 9.