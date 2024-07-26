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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Финал Кубка России по фигурному катанию перенесен в Красноярк. Ранее его планировали провести в Новосибирске

Ранее Федерация фигурного катания России планировала провести турнир в Новосибирске.  Соревнования пройдут с 13 по 17 февраля 2025 года в ледовом дворце «Кристалл».

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