Лиза Моряк и Сарик Андреасян стали многодетными родителями

Лиза Моряк и Сарик Андреасян стали многодетными: 3 сентября у них родился сын. Пара поделилась снимком из роддома, но имя малыша пока не раскрыто.
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