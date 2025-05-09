Сводка на утро 9 мая! Интенсивные боестолкновения, сотни обстрелов и ударов БПЛА по всей линии фронта

В ночь перед 9 мая обстановка характеризовалась относительным затишьем. Сообщается, что российские вооруженные силы воздержались от применения дальнобойного оружия по тыловым районам противника, соблюдая объявленное ранее перемирие.
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