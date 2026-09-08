10 человек, в том числе трое детей, пострадали в результате атаки ВСУ в Саратове

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Саратов пострадали десять человек, среди которых трое детей.
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