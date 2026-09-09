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Искусство быть незаметным: черное пальто как новая роскошь

Искусство быть незаметным: черное пальто как новая роскошь

В моде наступает момент, когда роскошь перестает нуждаться в доказательствах, не требует логотипа, яркого цвета или сложного декора — достаточно правильной линии плеч, хорошей шерсти и силуэта, который остается безупречным даже в движении.

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