Стало известно о положительной динамике в отношениях между РФС и УЕФА

Источник: в отношениях РФС и УЕФА наметилась положительная динамика Александр Белоусов Denis Balibouse/Reuters В отношениях Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Российского футбольного союза (РФС) наметилась положительная динамика.
Источник: в отношениях РФС и УЕФА наметилась положительная динамика Александр Белоусов Denis Balibouse/Reuters В отношениях Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Российского футбольного союза (РФС) наметилась положительная динамика.
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