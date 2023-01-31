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Стало известно о положительной динамике в отношениях между РФС и УЕФА

Стало известно о положительной динамике в отношениях между РФС и УЕФА

Источник: в отношениях РФС и УЕФА наметилась положительная динамика Александр Белоусов Denis Balibouse/Reuters В отношениях Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Российского футбольного союза (РФС) наметилась положительная динамика.

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