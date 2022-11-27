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Тренер Мексики Мартино о шансах на плей-офф ЧМ: «Нужно забить минимум три гола в матче с Саудовской Аравией»

Главный тренер сборной Мексики подвел итоги матча ЧМ-2022 с Аргентиной (0:2). «Потеря капитана [Андреса Гуардадо] в первом тайме стала для нас тяжелым ударом, хотя [вышедший на замену] Гути [Эрик Гутьеррес] сыграл хорошо.

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