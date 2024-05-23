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Китай

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Министр общественной безопасности КНР встретился с министром внутренних дел Бурунди

Пекин, 22 мая /Синьхуа/ -- Член Госсовета КНР, министр общественной безопасности Ван Сяохун в среду в Пекине провел встречу с министром внутренних дел, общинного развития и общественной безопасности Бурунди Мартином Нитеретсе.

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