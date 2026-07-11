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Панарин о выборе «СКА-Арены» для Матча года-2026: «Там работают люди из спорта, мы быстро все согласовали. Они понимают, что мы делаем благое дело»

Форвард « Лос-Анджелеса » Артемий Панарин рассказал о том, как удалось согласовать проведение « Матча года » на «СКА-Арене».

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