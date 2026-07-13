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РБК СТИЛЬ

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5 вневременных правил мужского гардероба: выбор CEO Raschini

5 вневременных правил мужского гардероба: выбор CEO Raschini

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Гонке за трендами модный дом Raschini предпочитает вещи, которые остаются актуальными несколько лет, что очень созвучно глобальной тенденции на осознанное потребление.

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