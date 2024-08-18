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Региональная Юридическая Служба

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К вашему столу: рецепт салата из дольки с засахаренным беконом и заправкой из горгонзолы

К вашему столу: рецепт салата из дольки с засахаренным беконом и заправкой из горгонзолы

Фото: Виктор Протасио / Фуд-стиль Челси Циммер / Проп-стиль Клэр Споллен Сливочная заправка из голубого сыра, бекон, хрустящий в коричневом сахаре, и хрустящий айсберг прекрасно сочетаются в этом салате, вдохновленном стейк-хаусом.

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