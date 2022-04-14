К сведению пассажиров

´С 19 апреля 2022 г. по 02 мая 2022г. движение автобусов по маршрутам № 13а ´Вокзал ´Бобруйск´ - Дзержинского - Светлогорская´, № 13в ´Вокзал ´Бобруйск´ - Дзержинского - Димитрова - Светлогорская´ отдельными рейсами будет продлено до кладбища д.