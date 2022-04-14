Bobruin.by . Мой Бобруйск

11 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Аверков
    Именно к воспитанию детей... А не пустому потаканию их запросов.Акция ´Нет жесток...
  • Владимир
    У нас тоже поддерживают малый и средний бизнес.Сёння на Бабруйшч...
  • Алексей Булин
    Молодёжь научится думать и анализировать только тогда, когда отменят ЕГЭ (угадайку), отойдут от болонской системы и в...Анатолий Исаченко...

К сведению пассажиров

К сведению пассажиров

´С 19 апреля 2022 г. по 02 мая 2022г. движение автобусов по маршрутам № 13а ´Вокзал ´Бобруйск´ - Дзержинского - Светлогорская´, № 13в ´Вокзал ´Бобруйск´ - Дзержинского - Димитрова - Светлогорская´ отдельными рейсами будет продлено до кладбища д.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх