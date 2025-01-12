Александр Новиков недоволен качеством уборки тротуаров после снегопада в Смоленске

Глава города потребовал распределить больше рабочих по районам города. Сегодня в связи со внезапным снегопадом глава Смоленска Александр Новиков совершил объезд, чтобы проверить работу коммунальных служб.
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