Морпех: Боевики ВСУ стали чаще дезертировать из-за приближения ВС РФ к Судже

Действующий под позывным «Клинцы» офицер подразделения морпехов Вооружённых сил Российской Федерации проинформировал о том, что военнослужащие успешно продвигаются к оккупированному боевиками ВС киевского режима населённому пункту Суджа.
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