Царьград Фото: Царьград Генерал Гурулёв устроил разбор полётов в прямом эфире после терактов ВСУ на территории России: "Я немножко подуспокоился, меня колыхало всего".
Генерал Гурулёв устроил разбор полётов после терактов ВСУ: "Я немножко подуспокоился, меня колыхало всего"
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Максаков, а не проще ли тормознуть капитализм? Производство средств производства в руки государства. Многое другое в руки государства. В частных руках тоже многое можно оставить. В основном то, что связано с бытом людей. Пусть пекут, жарят, одевают, презервативы производят. Вот и всё пожалуй. А вот идеологию, СМИ ,культуру, здравоохранение, образование, ни в коем случае в частные руки. Мы уже за 30 лет хорошо видим, куда это ведёт и кто ведущий. Ведь наша "культура" сейчас вся в Тель-Авиве. Правда назад собирается. Посмотрела, как Россия пропадает без них и назад решила возвращаться из милосердия своего. Или баблолюбия. И говорят, что идеологии у нас нет. Выбросили. А Центры типа Бори - алкаша , это разве не идеология? Свято место пусто не бывает.
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5 час.
ДЗ
Дмитрий Зайцев
Вот пусть теперь те кто получают барыши от видеокамер восстанавливают мосты и авиацию. Они лоббировали идею, что фиксация нарушения - лучше безопасности. Пусть теперь раскошеливаются и смотрят по видеокамерам, как взрываются мосты и люди. Кому штраф выписывать будете, Зеленскому?
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5 час.
Константин Кононов
"Авось, небось и как-нибудь" Вершат, как прежде, русский путь!!!!!!!!!!
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2 час.
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