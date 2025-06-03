Генерал Гурулёв устроил разбор полётов после терактов ВСУ: "Я немножко подуспокоился, меня колыхало всего"

АС

Анатолий Страшко

Максаков, а не проще ли тормознуть капитализм? Производство средств производства в руки государства. Многое другое в руки государства. В частных руках тоже многое можно оставить. В основном то, что связано с бытом людей. Пусть пекут, жарят, одевают, презервативы производят. Вот и всё пожалуй. А вот идеологию, СМИ ,культуру, здравоохранение, образование, ни в коем случае в частные руки. Мы уже за 30 лет хорошо видим, куда это ведёт и кто ведущий. Ведь наша "культура" сейчас вся в Тель-Авиве. Правда назад собирается. Посмотрела, как Россия пропадает без них и назад решила возвращаться из милосердия своего. Или баблолюбия. И говорят, что идеологии у нас нет. Выбросили. А Центры типа Бори - алкаша , это разве не идеология? Свято место пусто не бывает.