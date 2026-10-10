США запустили спутники предупреждения о ракетном нападении

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX в субботу стартовала на орбиту с группой из 21 спутника оптической связи системы предупреждения о ракетном нападении Космических сил США.
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