Разработана компактная атомная батарейка. С рекордным КПД

Калифорнийский стартап Infinity Power представил атомную батарейку, которая работает на электрохимическом преобразовании радиоизотопной энергииОбщая эффективность атомной батарейки превысила 60%, хотя у всех ранее созданных аналогичных элементов питания КПД составлял лишь единицы процентов.
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