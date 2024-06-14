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Разработана компактная атомная батарейка. С рекордным КПД

Разработана компактная атомная батарейка. С рекордным КПД

Калифорнийский стартап Infinity Power представил атомную батарейку, которая работает на электрохимическом преобразовании радиоизотопной энергииОбщая эффективность атомной батарейки превысила 60%, хотя у всех ранее созданных аналогичных элементов питания КПД составлял лишь единицы процентов.

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