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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Изак Аджар: «В «Ред Булл» у меня возникали сомнения из-за Ферстаппена и опыта его прошлых напарников»

Пилот «Ред Булл» ответил на вопрос о том, как на его настрой в команде повлиял опыта прошлых напарников Макса Ферстаппена .

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