Климатолог рассказал, какой будет погода в Ростовской области на новогодние праздники

Будет ли снег?Считанные дни остались до празднования Нового года. Многих ростовчан интересует, ждать ли им снега в праздничные дни? О том, какой будет погода в донском регионе 31 декабря и 1 января, рассказал климатолог Александр Иошпа.
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