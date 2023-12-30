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Климатолог рассказал, какой будет погода в Ростовской области на новогодние праздники

Климатолог рассказал, какой будет погода в Ростовской области на новогодние праздники

Будет ли снег?Считанные дни остались до празднования Нового года. Многих ростовчан интересует, ждать ли им снега в праздничные дни? О том, какой будет погода в донском регионе 31 декабря и 1 января, рассказал климатолог Александр Иошпа.

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