Съела друга, но избежала наказания. История девочки-людоеда, которая выросла и стала мамой

Всё началось в 2018 году в Сочи, когда двенадцатилетняя Лера познакомилась с совершеннолетним Аркадием Зверевым, который подрабатывал на набережной аниматором в костюме персонажа из фильма «Веном» (по сюжету это чудовище пожирает людей).
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