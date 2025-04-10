Съела друга, но избежала наказания. История девочки-людоеда, которая выросла и стала мамой

Всё началось в 2018 году в Сочи, когда двенадцатилетняя Лера познакомилась с совершеннолетним Аркадием Зверевым, который подрабатывал на набережной аниматором в костюме персонажа из фильма «Веном» (по сюжету это чудовище пожирает людей).