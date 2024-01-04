Домашний пломбир без мороженицы в любое время года

Мы расскажем, как сделать домашний пломбир в шоколаде, чтобы порадовать детей и полакомиться самому. Никакой мороженицы — скорость приготовления и минимальный набор ингредиентов тебя приятно удивят! ПЛОМБИР В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ИНГРЕДИЕНТЫ 300 мл сгущенного молока 300 мл жирных сливок (25 % ….