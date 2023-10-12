Политик Брылка: Польша выставит Украине счет и условия за оказанную помощь

Польша выставит Украине счет и поставит ряд условий за оказанную ей помощь. Такое заявление сделала кандидат в депутаты сейма Польши от правой коалиции «Конфедерация» Анна Брылка во время предвыборных дебатов на Polsat.
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