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"Россия троллит весь мир": Иностранцы обиделись на русских, которые осудили удары США по Йемену

"Россия троллит весь мир": Иностранцы обиделись на русских, которые осудили удары США по Йемену

Царьград ФОТО: HANI AL-ANSI/DPA/GLOBALLOOKPRESS Иностранцы обиделись на русских за то, что те осудили удары США и других западных стран по Йемену.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Третья Мировая уже идет. Даже Папа Римский об этом говаривал как-то.
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6 час.
Владислав Владислав
Там все было гораздо более сложно, чем Вы показываете. Начнем с того, что через Чечню планировался трубопровод, против которого были Наглоскунсы ... Вот это было начало.
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6 час.
Владислав Владислав
А Наглоскунсам было без разницы, кого из местных обманывать: чеченцев, чукч, русских ...
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6 час.

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