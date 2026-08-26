Пора выбирать дом на Луне: глава Роскосмоса назвал сроки освоения спутника

Человечество с высокой долей вероятности освоит Луну, а в перспективе доберется и до Марса. Такое мнение высказал руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в интервью журналисту Кремлевского пула Александру Юнашеву, которое опубликовано в мессенджере МАКС.
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